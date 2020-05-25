此内容发布于2020年5月25日 上午5:50

（法新社澳洲科巴克镇25日电） 去年席卷澳洲的森林大火平息后，肺疫阻碍灾民重建恢复正常生活，受野火影响的灾民数月来仍窝居帐篷、车库与临时搭建的避难所。

澳洲经历前所未见的森林大火危机，遭烧毁的面积比多数国家还大，造成数以千计灾民无家可归，使这个富裕已开发国家因气候变迁所受冲击罕见受到关注。

在大片被火吻的地区，焦黑的大地虽开始出现生命迹象，不过现年66岁的居民凯夫特（Wayne Keft）说，对许多人来说，复原工作还是「缓慢且艰钜」。

凯夫特回忆，他在科巴克镇（Cobargo）附近的家「有颗火球穿过房前」，家园因而化为乌有，目前他住在车库里，饱受路边吹拂的沙尘所苦。

自从全球关注的焦点由森林大火转向疫情，澳洲灾民得到的援助已减缓。

南岸捐赠物流团队（South Coast Donations Logistics Team）协调人海契尔（Mathew Hatcher）说，他们的仓库在巴特曼湾（Batemans Bay）附近，曾经堆满了捐赠物资。

海契尔表示：「我们本来运作顺畅，然后疫情蔓延，使得物资捐赠停摆。」

他说，疫情也导致许多较具规模的组织必须调离志工，造成当地身心受创的灾民无法获得心理健康援助。

因至少在6月1日前澳洲仍禁止旅游，灾区主要收入来源与重建之路都中断。没有进帐，当地商家根本不可能获得挹注重建的贷款。

海契尔指出：「这个地区将长期陷入财政困境。」

森林大火后，葛拉纳多斯太太（Lorena Granados）和丈夫在他们化为灰烬的商店前摆了个摊位，贩售并修复皮件。

这对夫妻目前搬进一栋临时的建物里，希望经营的小本生意能帮助他们重新再站起来。

葛拉纳多斯太太说：「我们真的没料到，在一天之内，我们的家园和生意居然就化为乌有。」

她说，疫情阻碍他们做买卖，但是仍下定决心要拚，「就算我们每天只卖掉一件小商品，这就鼓励我们坚持下去」。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

Neuer Inhalt Horizontal Line

外部内容 数字化技术彻底改变瑞士山村生活