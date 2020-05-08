此内容发布于2020年5月8日 上午2:05

（法新社巴黎7日电） 饱受2019冠状病毒疾病（COVID-19）蹂躏的欧洲，明天将迎接二次世界大战结束75周年纪念。受经济遭重创与防疫影响，主要欧洲国家采相对低调、缩小规模的方式举办相关活动。

这波新型冠状病毒疫情在全球已造成370多万人感染、27.7万人病死；原本为庆祝战胜纳粹德国所应举行的大规模阅兵、游行等各项活动，规模都已缩减。

尽管欧洲部分地区似已过疫情高峰，但美国的新增病死趋势仍不见放缓，巴西严防疫情失控恐造成动乱。

虽然规模缩减，主要欧洲国家8日仍将举行仪式纪念二战结束。纳粹德国1945年5月8日无条件投降，也让惨烈的二次大战欧洲战场画下句点，今年5月8日二战结束75周年也是德国的一个假期。

德国总理梅克尔（Angela Merkel）与总统史坦迈尔（Frank-Walter Steinmeier）将在国家中枢纪念仪式时献上花圈。

法国各地的纪念仪式也都缩减规模，不过总统马克宏（Emmanuel Macron）仍将出席香榭丽舍（Champs Elysees）大道的一场活动。

英国方面，一场由二战退伍老兵组成的阅兵游行已取消。

俄罗斯原本规划盛大阅兵庆祝5月9日的「卫国战争」胜利，但现已缩减为只举行空中分列式飞越红场上空。总统蒲亭将在无名烈士墓纪念碑前献花，之后发表电视演说，除纪念二战结束，预料也会谈及俄国对抗疫情的下一步。

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