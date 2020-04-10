此内容发布于2020年4月10日 下午4:50

（法新社罗马10日电） 复活节庆祝仪式在全球几近空荡的教堂展开之际，全球因2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）死亡人数已超过10万人，且为了遏止疫情蔓延，全球数十亿人口被迫待在家中。

病毒疫情已让全球过半人口遭封锁限制，在此之际，世界卫生组织（WHO）发出严重警告，指过早解除封锁限制，恐引发这种流行病「致命反扑」。

这些从纽约到新德里、那不勒斯等地的异常措施，已导致企业和学校关闭，试图阻止这种病毒疫情持续蔓延。国际货币基金（IMF）指出，世界正面临1930年代经济大萧条（Great Depression）以来最严峻的下滑态势。

根据法新社，全球今天已有超过160万人确诊感染2019冠状病毒疾病，致死人数达到10万661人，将近7成在欧洲。

美国昨天通报新增1700多起死亡病例，死亡人数仅次于义大利，确诊病例逾50万例，目前高居全球之冠。

义大利因2019冠状病毒疾病致死增至1万8849人后，总理孔蒂（Giuseppe Conte）今天宣布，经过「困难」决定下，将把瘫痪经济的封锁期限延长至5月3日。

孔蒂告诉全国民众：「我们延长限制措施至5月3日。这是困难但必要的决定，我承担所有政治责任。」

尽管死亡和确诊病例持续增加，但美欧官员也传达出一些希望，指死亡和确诊曲线可能开始见到走平情形。（译者：徐睿承）

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