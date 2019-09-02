（法新社梵蒂冈2日电） 教宗方济各4日将出访位于印度洋的3个非洲国家：莫三比克、马达加斯加和模里西斯。这些国家都苦于贫困、内部冲突和天然灾害，已故教宗若望保禄二世曾在1988和1999年造访。

不吝对贫苦信众展现关怀的教宗方济各（Pope Francis）素有「穷人教宗」形象，但他此行限于时间只会拜访3国首都。

莫三比克是方济各的行程第一站，他预先以当地官方语言葡萄牙语录制影音讯息问候民众，其中提到若望保禄二世（Pope John Paul）数十年前的莫国行。

尽管强烈热带气旋伊代（Idai）3月曾肆虐莫三比克东海岸中部的贝拉市（Beira），造成至少600人死亡、数十万人无家可归，且许多人至今仍流离失所、缺乏稳定食物来源，方济各不会前往访问，这个消息让当地民众一阵失望。

不过，方济各似已预见这股失望之情。他在预录的影音讯息中表示：「尽管我到不了首都以外的地方，我的心与你们同在。我也在心中为陷于苦难的人们留一个特殊的位置。」

与此同时，外交部长巴奇可（Jose Pacheco）指出，为迎接教宗，莫三比克已花费约30万欧元（约新台币940万元）在各项准备工作上，包括整修位于首都马布托（Maputo）的大教堂，以及道路改善工程。

另一方面，就在方济各即将到访前约一个月，莫三比克政府和前叛乱势力、目前为国内主要反对党的「莫三比克全国抵抗运动」（RENAMO）刚签署历史性的和平协定。

莫三比克1975年脱离葡萄牙殖民统治后，1977年爆发持续至1992年的内战，超过15年的战争造成约100万人死亡、近600万人流离失所，未爆地雷也引发后续多起伤亡，而当时莫国人口不到1500万。内战结束后，RENAMO仍持续活动，并未完全解除武装。方济各在影音讯息中呼吁当地政治敌对势力实现「兄弟和解」。

除了莫三比克，方济各还将出访贫穷程度在全球数一数二的马达加斯加，当地有3/4民众每天的生活费不到2美元。方济各将在矿场对工人讲话，并在首都安塔那那利佛（Antananarivo）北部一块面积达60公顷、可容纳约80万人的场地主持大型弥撒。

方济各最后将短暂停留相对繁荣稳定的模里西斯。当地占全国人口近30%的天主教社群预定植树20万株以荣耀教宗。（译者：陈韵聿/核稿：林治平）

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