此内容发布于2020年2月28日 上午12:20

（法新社华盛顿27日电） 美国有关当局今天指控，田纳西一间大学的教授涉嫌诈欺和虚假陈述，隐瞒自身与中国机构关系，领取NASA的补助金。

「诺克斯新闻前哨报」（Knoxville News-Sentinel）网站报导，美国司法部表示，胡安明（Anming Hu，音译）在田纳西大学诺克斯分校（University of Tennessee, Knoxville）任教及作研究时，隐瞒他与北京工业大学的雇佣关系。

法新社报导，这是最新一起与美国致力打击未经授权的技术移转中国有关的案例。

这份起诉书表示，胡安明自2016年起隐藏他与这间北京大学的关系，藉此「参与一项计画以诈骗美国国家航空暨太空总署（NASA）」。

司法部在声明中说：「联邦法律禁止NASA将资金提拨给与中国或中国大学的合作计画。」

胡安明今天遭到逮捕，被控3项电汇诈欺及3项不实陈述的罪名。

若罪名成立，每项电汇诈欺罪名最高可处20年徒刑和25万美元罚款，每项不实陈述指控最高可处5年徒刑。

这起案件由美国司法部的国家安全部门负责起诉，他们过去一年来锁定一些中国人士，指控他们窃取工业或其他机密以提振中国经济和国防单位。

美国司法部助理部长德梅斯（John Demers）说：「这只是最新一起案件，涉及教授或研究员对美国雇主和政府隐瞒他们和中国的关联。我们将不再容忍这类情况。」（译者：黄靖贻/核稿：卢映孜）

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