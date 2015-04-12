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此内容发布于2015年4月12日 下午9:05 最后更新 - 2015年4月12日 -21:05

（法新社斯德哥尔摩12日电） 根据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）今天公布的研究报告，2014年中国大陆和俄罗斯大幅增加军费，而乌克兰冲突也促使东欧国家加强他们的国防计画。

报告说，美国仍然是全世界国防经费最大的支出国，但2014年较前一年减少6.4%。而世界排名笫二、三和四大的国防支出国家大陆、俄罗斯和沙乌地阿拉伯全都增加军费支出。

中国大陆去年军费支出估计是2160亿美元（2040亿欧元），增加9.7%。

乌克兰政府对抗亲俄叛军的冲突使临近俄罗斯的东欧国家积极增加军费支出，并且修正他们的国防计画。

SIPRI说：「乌克兰危机基本上改变了欧洲的安全情势，但迄今为止，影响军费最明显的是在与俄罗斯交界的国家。」

乌克兰的军事预算大增20%以上，达到40亿美元，俄罗斯增加幅度也超过8%，达到845亿美元。

今年俄罗斯政府原来军事预算的增幅可能更高，达到15%，但由于乌克兰冲突造成的经济问题，可能削减。

报告说，西欧国家和美国一样，军费都是萎缩。

专门研究冲突、武器、军备管制和裁军，立场超然的SIPRI说，虽然美国仍是世界第一大军费支出国，但已较2010年高峰时期萎缩了1/5。

它说：「不过，目前美国军费支出仍较911恐怖攻击事件发生之前的2001年高约45%。」

沙乌地阿拉伯增幅17%，使其成为「全世界15大军费支出国中增幅最大的国家」。

SIPRI说，去年全球军费支出总共是1.8兆美元，较2013年小幅下滑0.4%。（译者：中央社简长盛）

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