此内容发布于2019年11月5日 上午6:50

（法新社新德里5日电） 由于空污严重，印度最高法院今天下令首都新德里周边地区全面停止焚烧农作物残梗。法院指出，新德里居民持续因为空污丧失宝贵生命岁月，「这根本不该发生在文明国家」。

倡议人士提起诉讼后，最高法院谕令新德里周边省分，立即全面停止焚烧农作物残梗。研究结果显示，此行径是印度严重空污的主要成因之一。

法官警告指出，倘若禁令未贯彻执行，整个行政和警察体系都会被追究责任。

尽管焚烧农作物残梗已属非法，许多经济困窘农民表示，他们别无其他选择。印度政府曾试图杜绝农民这个习惯，例如补助购买排除焚烧农作物残梗必要性的设备，但效果不彰。此外，农民也可将残梗转化为生质能源团块等较具实用价值物品，但成本偏高。

气候政策研究员、「印度大雾霾」」（The Great Smog of India，暂译）一书作者辛赫（Siddharth Singh）表示，政府应采取作为，赋予农作残余物价值，例如出资采购并以干净方式焚烧。

不过，印度智库「政策研究中心」（Centre for Policy Research）研究员哈里希（Santosh Harish）认为，焚烧农作物对空污的「贡献」被高估了。

哈里希指出：「过去几周，残梗焚烧确实（对空污形成）扮演重要角色，占比约40%，但我认为新德里市长高估农民能耐，对新德里境内空污来源却轻描淡写…若新德里全面推卸责任，他们就搞错重点了。」

根据哈里希的说法，新德里空污危机的主要成因是交通运输工具、工业设施和发电厂所排放废气，另外还有施工粉尘。此外，严重空污范围已超越首都区，涵盖印度北部多数地区。

根据环保组织「绿色和平」（Greenpeace）3月发布的报告，全球污染程度最高的30座城市中，印度就包办其中22座。

新德里市长克里瓦尔（Arvind Kejriwal）上周表示，新德里已成「毒气室」，罪魁祸首就是「焚烧农作物产生的烟雾」。

美国有线电视新闻网（CNN）报导，近年来，印度北部每遇冬季就有雾霾问题，因为大气温度降低、风速变慢，造成的逆温现象将空气中微粒困在暖空气层下方，雾霾无处散去。对此，美国康乃尔大学（Cornell University）7月发布的报告将季节性气候和焚烧农作物的交互作用形容为「空污的完美风暴」。

新德里的空污情形在3日急遽恶化，细悬浮微粒（PM2.5）浓度达近3年新高，接近每立方公尺1000微克，而世界卫生组织（WHO）建议的每日最高安全上限为每立方公尺25微克。

空污严重甚至导致飞机航班被迫延误或改变起降地点，各级学校也关闭；经济条件佳的居民多选择待在有空气清净机运转的住家里。（译者：陈韵聿/核稿：刘学源）

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