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此内容发布于2016年12月28日 上午7:05 最后更新 - 2016年12月28日 -07:05

（法新社突尼斯28日电） 突尼西亚内政部说，一辆火车今天在突尼斯附近撞上一辆公共巴士，造成至少5人死亡，30多人受伤。

这起事故发生在当地时间上午7时，地点位于首都突尼斯南方10公里左右的西迪法塔拉（Sidi Fathallah）。巴士被撞后，在铁轨上断成两截。

内政部发表声明说，有5人罹难，另有34人送医治疗，其中许多人受到重伤。

当地广播电台Mosaique FM报导说，至少有42人受伤。这辆巴士属于突尼斯南方约50公里那布尔市（Nabeul）的公共交通公司。

国家铁道公司通信部主任米阿迪（Hassen Miaadi）说：「已针对案情展开调查，并确认责任归属。」

在发生一些事故后，突尼西亚当局已呼吁路人提高警觉。今年8月该国才发生巴士与卡车相撞意外，造成16死85伤。

世界卫生组织（WTO）2015年曾公布报告说，突尼西亚的人均交通事故死亡率在北非地区排名第2，仅次于被战火蹂躏的利比亚。

根据往年统计数字，突尼西亚每10万名居民就有24.4人死于交通事故，低于利比亚的73.4人，但远超过英国的2.9人。

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