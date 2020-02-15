此内容发布于2020年2月15日 下午11:35

（法新社突尼斯15日电） 突尼西亚总理法赫法今天筹组新政府，但旋即面临重大难题：关键的伊斯兰复兴运动党宣布退出内阁阵容。

突尼西亚去年10月举行国会大选，伊斯兰复兴运动党（Ennahdha）以最大党之姿提出内阁名单，却遭国会否决，总统萨伊德（Kais Saied）因此将筹组政府的重责大任交付给法赫法（Elyes Fakhfakh）。

法赫法的内阁名单中，选中多位伊斯兰复兴运动党人士出任部长。

但法赫法还没正式宣布内阁阵容，伊斯兰复兴运动党就表示退出，说唯有一个海纳所有政治光谱党派的政府，才会考虑加入。

对于伊斯兰复兴运动党的决定，法赫法说：「让我们很为难。」

他表示，他和总统已经同意透过司法和宪政途径寻找解决方法，暗示内阁阵容可能会进行调整。

伊斯兰复兴运动党在去年10月大选成为国会第一大党，但所赢得的席次远不足以成为多数党。

伊斯兰复兴运动党要求筹组全国统一政府，且政府成员应包括竞选总统失利、媒体大亨卡鲁伊（Nabil Karoui）所领导的突尼西亚之心党（Qalb Tounes）。突尼西亚之心党是突国第2大党，在国会拥有38席。

伊斯兰复兴运动党高阶成员哈洛尼（Abdelkarim Harouni）今天告诉法新社：「伊斯兰复兴运动党已经决定不参与政府，也不参与信任投票。」

若3月15日前仍无法完成组阁，总统萨伊德届时可能会解散国会，重新举行选举。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

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