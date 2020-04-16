此内容发布于2020年4月16日 下午9:50

（法新社洛杉矶16日电） 美国资深演员布莱恩丹尼希（Brian Dennehy）昨天晚间在家中辞世，享寿81岁，代表作品包括「第一滴血」（First Blood）和「罗密欧与茱丽叶」（Romeo + Juliet）。

布莱恩丹尼希在「第一滴血」中饰演警长一角，与演员席维斯史特龙（Sylvester Stallone）扮演的主角「蓝波」之间有诸多对手戏。

布莱恩丹尼希纵横演艺界40年，曾获剧场界最高荣誉东尼奖（Tony Awards）和金球奖（Golden Globe）肯定，早年电视剧作品包括「朝代」（Dynasty）和「朱门恩怨」（Dallas），演出百老汇舞台剧「推销员之死」（Death of a Salesman）也广受好评，还曾替皮克斯（Pixar）热门动画「料理鼠王」（Ratatouille）角色配音。

布莱恩丹尼希的经纪人在致法新社的声明中说，布莱恩丹尼希昨晚在康乃狄克州家中因自然因素辞世，与2019冠状病毒疾病（COVID-19）无关，临终前妻子珍妮佛（Jennifer）和儿子寇玛克（Cormac）都陪伴在他身旁。

布莱恩丹尼希的女儿伊丽莎白（Elizabeth）推文写道：「不同凡响、宽宏大量、一位骄傲且慈爱的父亲和祖父，他的妻子、家人和许多朋友都将怀念他。」

布莱恩丹尼希曾以美国着名剧作家亚瑟．米勒（Arthur Miller）的「推销员之死」和尤金．欧尼尔（Eugene O'Neill）的「日暮途远：长夜漫漫路迢迢」（Long Day's Journey into Night）舞台剧演出赢得2座东尼奖。

2000年电视剧版本的「推销员之死」也让布莱恩丹尼希拿下金球奖；他还曾6度获电视艾美奖（Emmy Awards）提名。（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

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