（法新社洛杉矶3日电） 第77届金球奖颁奖典礼今天在美国加州洛杉矶顺利落幕，以下为电视类完整得奖名单。

●最佳戏剧类影集：「继承之战」（Succession）

●最佳戏剧类影集女主角：奥莉薇雅柯尔曼（Olivia Colman）／「王冠」（The Crown）

●最佳戏剧类影集男主角：布莱恩考克斯（Brian Cox）／「继承之战」

●最佳喜剧音乐类影集：「伦敦生活」（Fleabag）

●最佳喜剧音乐类影集女主角：菲比华勒-布瑞吉（Phoebe Waller-Bridge）／「伦敦生活」

●最佳喜剧音乐类影集男主角：拉米尤塞夫（Ramy Youssef）／「拉米」（Ramy）

●最佳迷你影集或电视电影：「核爆家园」（Chernobyl）

●最佳迷你影集或电视电影女主角：蜜雪儿威廉丝（Michelle Williams）／「佛西／薇登」（Fosse/Verdon）

●最佳迷你影集或电视电影男主角：罗素克洛（Russell Crowe）／「腥闻教父」（The Loudest Voice）

●最佳迷你影集或电视电影女配角：派翠西亚艾奎特（Patricia Arquette）／「恶行」（The Act）

●最佳迷你影集或电视电影男配角：史戴伦史柯斯嘉（Stellan Skarsgard）／「核爆家园」。（译者：黄靖贻/核稿：陈昱婷）

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