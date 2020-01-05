（法新社洛杉矶3日电） 第77届金球奖颁奖典礼今天在美国加州洛杉矶顺利落幕，以下为电视类完整得奖名单。
●最佳戏剧类影集：「继承之战」（Succession）
●最佳戏剧类影集女主角：奥莉薇雅柯尔曼（Olivia Colman）／「王冠」（The Crown）
●最佳戏剧类影集男主角：布莱恩考克斯（Brian Cox）／「继承之战」
●最佳喜剧音乐类影集：「伦敦生活」（Fleabag）
●最佳喜剧音乐类影集女主角：菲比华勒-布瑞吉（Phoebe Waller-Bridge）／「伦敦生活」
●最佳喜剧音乐类影集男主角：拉米尤塞夫（Ramy Youssef）／「拉米」（Ramy）
●最佳迷你影集或电视电影：「核爆家园」（Chernobyl）
●最佳迷你影集或电视电影女主角：蜜雪儿威廉丝（Michelle Williams）／「佛西／薇登」（Fosse/Verdon）
●最佳迷你影集或电视电影男主角：罗素克洛（Russell Crowe）／「腥闻教父」（The Loudest Voice）
●最佳迷你影集或电视电影女配角：派翠西亚艾奎特（Patricia Arquette）／「恶行」（The Act）
●最佳迷你影集或电视电影男配角：史戴伦史柯斯嘉（Stellan Skarsgard）／「核爆家园」。（译者：黄靖贻/核稿：陈昱婷）