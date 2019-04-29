此内容发布于2019年4月29日 下午8:35

（法新社华盛顿29日电） 美国前外交官尹汝尚（Joseph Yun）今天证实，美国同意向北韩支付200万美元（约新台币6181万元），以让据称在遭刑求后昏迷的美国学生获释。尹汝尚表示，华府应该履行诺言。

2017年飞到平壤带回22岁大学生温毕尔（Otto Warmbier）的美国资深外交官尹汝尚说，北韩把温毕尔200万美元的医疗费帐单交给他。

尹汝尚说，他打电话给当时的国务卿提勒森（Rex Tillerson），尹汝尚认为提勒森之后试图直接徵求美国总统川普同意。

之后离开政府的尹汝尚告诉有线电视新闻网（CNN），提勒森「之后很快地回覆我，说可以签名」。

北韩要求支付医疗费用是由「华盛顿邮报」率先报导，自称是美国史上「最棒人质谈判人员」的川普，之后在推特表示没有向北韩付一毛钱。

不过，尹汝尚说，川普做这项决定代表美国应该付钱。

他说：「如果你已经签名，代替美国政府向另一个国家保证将支付帐单，我的看法绝对是我们应该履行承诺。」他又说，一开始签不签名，又是另一回事。

美国一直坚称不会付钱换取人质或囚犯获释，表示不想创造抓走美国人的动机。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）在「国会山庄报」（The Hill）筹办的论坛上说：「这个政府执政时，我们从未付钱换取人质获释，我们不打算这么做。」

维吉尼亚大学学生温毕尔在北韩旅行时，遭控在下榻饭店拿下一张宣传海报，之后遭监禁并被判处15年劳役。

医生说，温毕尔在监禁于北韩期间，脑部严重受损并陷入昏迷，在回到美国没几天后身亡。北韩一直否认虐待温毕尔，称他是肉毒杆菌中毒。

美国法官去年12月裁定北韩刑求温毕尔，判北韩赔偿温毕尔家属5亿100万美元，然而北韩不太可能愿意支付这笔费用。

白宫国家安全顾问波顿（John Bolton）昨天接受电视访问时说，虽然签了这项协议，美国从未向北韩支付这笔费用。

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