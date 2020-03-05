此内容发布于2020年3月5日 下午10:35

（法新社伦敦5日电） 约旦公主哈雅告诉英国伦敦高等法院，她惧怕前任丈夫、杜拜邦长穆罕穆德亲王绑架她的子女，把他们带回阿拉伯联合大公国，让她永远见不到小孩。法院判决结果今天公诸于世。

45岁的哈雅（Haya bint al-Hussein）是约旦国王阿布杜拉二世（King Abdullah II）同父异母的妹妹，她在去年4月带着两个小孩赴英国，并在伦敦卷入与穆罕穆德亲王（Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum）往后关系的审理案件。

哈雅带着两名子女赴英国不久后，70岁的穆罕穆德亲王要求两人的8岁儿子和12岁女儿返回阿联。

但哈雅公主请求法院监护她的子女，并申请禁止骚扰令。

她在伦敦一场聆讯中，要求法官针对穆罕穆德亲王绑架并拘禁两名成年女儿萨曼莎（Shamsa）和拉蒂法（Latifa）的事实进行调查。萨曼莎和拉蒂法是穆罕穆德亲王在另一段婚姻所生。

这些聆讯是闭门举行，但今天相关禁令解除后，媒体得以报导法院判决结果。英国资深法官麦法兰（Andrew McFarlane）裁定，穆罕穆德亲王就是哈雅遭恐吓的幕后黑手。

英格兰及威尔斯高等法院（High Court of England and Wales）家事法庭庭长麦法兰裁定，穆罕穆德亲王曾于2000年8月「下令并策划」在英国城市剑桥（Cambridge）绑架当时19岁的萨曼莎。

他表示，萨曼莎被迫返回杜拜，并「在过去20年，被剥夺大部分自由」。

法官也指出，萨曼莎的妹妹拉蒂法在2002年和2018年两度被抓回杜拜。

现年35岁的拉蒂法第一次逃家失败后，在「她父亲的指示下」被拘禁超过3年。她第2次逃跑则在2018年3月登上全球头条新闻。

曾助拉蒂法逃跑的朋友宣称，拉蒂法2018年3月4日搭船在印度外海遭到印度特种部队拦截，她之后被送回杜拜，法官也表示确有此事。

判决结果曝光后，穆罕穆德亲王在声明中强烈否认相关指控，并表示这起案件涉及「有关我们子女高度私人和隐私事项」。他说已上诉最高法院，「以保护孩子最佳利益和福祉」。

他说：「这个结果不像英国其他家事法庭保护孩童那样，保护我的子女免受媒体关注。」他并称，整个程序太过片面。（译者：黄靖贻/核稿：卢映孜）

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