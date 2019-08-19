此内容发布于2019年8月19日 上午7:50

（法新社匈牙利索普朗19日电） 德国总理梅克尔今天出席匈牙利「泛欧野餐」30周年纪念活动，并在发表谈话时强调「人道」欧洲的重要性。1989年举行的「泛欧野餐」是促使铁幕走入历史的关键时刻。

梅克尔（Angela Merkel）在匈牙利总理奥班（Viktor Orban）身旁发表谈话，她表示，1989年在奥地利和匈牙利边境举行的「泛欧野餐」（Pan-European Picnic）反映了「团结、自由和人道欧洲」的价值。梅克尔近年因移民议题，屡次与奥班发生冲突。

2位领导人在匈牙利索普朗市（Sopron）的教会礼拜致词，纪念「泛欧野餐」30周年。当年这场活动中，有至少600名东德人跨越边界，逃向自由的西德。

「泛欧野餐」是自柏林围墙于1961年兴建以来，第一起东德人大规模出逃事件。这场活动被视为促成3个月后柏林围墙倒塌的关键因素。

梅克尔2005年上任，奥班2010年上任，两人都堪称欧洲政坛长青树，这次一同出席纪念活动是罕见会面。

2人上次的双边会议须追溯至去年7月，当时奥班隔了长达3年首度再访柏林。但那次尴尬的会面充分彰显2人间的分歧，梅克尔还指控奥班严苛的反移民政策未能尊重「人道」。

梅克尔2015年决定打开德国边界，让逃离中东冲突区的人得以入境。而奥班一直严厉批评这项决定。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

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