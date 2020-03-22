此内容发布于2020年3月22日 下午11:05

（法新社纽约22日电） 武汉肺炎疫情持续延烧，纽约市长白思豪今天警告，纽约市医院维持运作所需的基本配备即将在几天后用罄。他还说，这波大流行病是1930年代经济大萧条以来国内面临的最大危机。

纽约市目前是全美2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）确诊病例最多的城市，白思豪说，纽约市医院正处于临界点。

白思豪（Bill de Blasio）告诉美国有线电视新闻网（CNN）：「坦白说，大约再过10天，呼吸器和外科口罩等维持医院系统运作的基本配备将普遍短缺。」

他恳请总统川普动员军队，协助加速迫切需要的医疗用品生产和分发。

白思豪说：「假如我们无法在未来10天拿到更多呼吸器，原本可以活命的人都会死。」

他也警告，「最糟的情况还没发生。」他并将这波迅速蔓延的疫情称作是自1930年代「经济大萧条以来国内面临的最大危机」。

白思豪说：「这就是为什么我们需要全面动员军队，也需要国会采取行动，当作是我们正在迈向下一次经济大萧条一样。」

他还说：「现在，别只想着要帮助航空业摆脱困境，帮帮人民、医院、各城市、各州和各郡吧。」

纽约州长古莫（Andrew Cuomo）说，纽约州目前有1万5168起确诊病例，较昨天新增4812例，占全球确诊病例约5%，共114人死亡，纽约市占其中9000多例，60人死亡。

他说，纽约州确诊病例中，18至49岁占半数以上。

约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计，全美至少3万3276人感染武汉肺炎。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

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