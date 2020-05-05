此内容发布于2020年5月5日 下午9:05

（法新社纽约5日电） 美国官员今天在令人忧心的最新并发症报告中表示，纽约市有15名儿童因罕见发炎性疾病而住院，可能与冠状病毒有关。

川崎病是一种神秘的疾病，主要侵犯5岁以下儿童，造成动脉壁发炎，导致发烧、皮肤脱皮及关节疼痛。

英国国家医疗保健服务（NHS）上个月率先拉响警报，指感染冠状病毒的儿童之中，出现中毒性休克症候群及非典型川崎病重合特徵的人数有些微增加。法国也通报数起病例。

虽然这种现象很吓人，但多数患者没有出现严重问题就能康复。

纽约市府卫生局表示，已发现15起年龄在2岁到15岁之间的儿童病例有川崎病症状。

纽约市长白思豪（Bill de Blasio）对媒体表示：「这肯定足以（说）引起我们的关注。」

卫生局声明表示，患者中有4人经2019冠状病毒疾病（COVID-19）采检呈阳性反应。

采检结果呈阴性反应的10人中，发现6人带有抗体，意味他们先前感染过2019冠状病毒疾病。

此外，卫生局表示，病例中超过半数需要控制血压，5人需要机械呼吸器，但无人通报不治。

卫生局还提到，通报有呼吸道症状的患者不到一半，但所有人都曾发烧，超过半数通报起疹子、腹痛、呕吐或腹泻。

纽约市卫生局长巴波特（Oxiris Barbot）说，在波士顿及费城也发现有几起类似病例。

她表示：「我们还不确定该怎么做，我们每天仍在学习2019冠状病毒疾病表现出来的徵象。」

巴波特补充，治疗川崎病会用到静脉注射免疫球蛋白及阿斯匹灵。

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