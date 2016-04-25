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此内容发布于2016年4月25日 下午11:35 最后更新 - 2016年4月25日 -23:35

（法新社基辅25日电） 车诺比核电厂30年前发生全球最惨重核电事故，国际捐款人今天承诺加码，为了后代子孙，协助乌克兰让车诺比维持安全。

这笔8750万欧元（9900万美元）捐款公布时间点，正值车诺比核灾30周年前夕，资金将用于打造新的核废料储存设施。

1986年4月26日，当时隶属于苏联的乌克兰一座核电厂的第4号反应炉发生爆炸，核灾死亡人数至今仍有争议。

乌克兰仍需筹措另外1500万欧元，让这个地下场址年底能开始将危险物质安全储存在金属盒中。

欧洲复兴开发银行（EBRD）发起这项计画，银行总裁查卡巴提（Suma Chakrabarti）表示：「这对全世界、对乌克兰和乌克兰人民，都是重大工程。」

1986年核灾发生后，车诺比电厂4座反应炉其中3座持续发电、制造核废料达16年。

另有200公吨铀仍留在受损的4号反应炉内，让外界担心，如果覆盖受损反应炉的老旧水泥结构崩坏，可能发生更多辐射外泄。

新的2万5000吨钢铁防护层2010年开始施工，明年前会将现有的电厂围起来。

打造这座防护层的21亿多欧元费用多数已到位，不过仍不清楚之后维运由谁买单。（译者：中央社林仟懿）

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