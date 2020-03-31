此内容发布于2020年3月31日 上午3:35

（法新社洛杉矶30日电） 一项新统计研究发现，自我隔离和保持社交距离措施，过去3周以来似乎已减缓美国西雅图（Seattle）地区2019冠状病毒疾病（COVID-19)疫情透过人际传播的速率。

疾病模型研究所（Institute for Disease Modeling）检视政府汇整的疫情热点地区华盛顿州卫生数据和匿名脸书位置资讯，来估算封城措施的影响。

美国首先传出确诊病例的西北部华盛顿州3月初开始禁止大型聚会，各级学校也宣布停课。

研究发现，包括筛检阳性和阴性以及整体致死率的公共卫生数据似乎显示，从封城措施展开以来，「疫情似乎有趋缓迹象」。

研究统计，2019冠状病毒疾病的基本传染数，也就是每名患者能把疾病再传给他人的平均人数，从2月底的2.7下降到3月18日的1.4，几乎减半。

共同主导这项研究的克雷恩（Daniel Klein）今天说：「重点是，虽然我们有做出一些很好的进步，我们的进展仍岌岌可危且不足。」

研究作者提到，要让大流行疫情趋缓，基本传染数必须降至1以下。

另一方面，脸书位置资讯显示「人员流动率持续下降」，且「有力证据显示」这段期间「人们一直留在家中」。

研究显示，住宅区入住率增加27%，西雅图市中心等办公地区则下滑43%。

报告指出，华盛顿州的禁足令「适时且必要」，但必须持续下去，且「需要更多进展」；报告还提到，模型仅就一小部分数据进行分析，存在相当多不确定性。

金恩郡（King County）卫生官员杜秦（Jeffrey Duchin）说：「我们可以看到已经实施的保持社交距离和其他措施有正面效果，不过确诊人数和死亡人数仍持续大量增加。」

金恩郡当局今天说，包括西雅图在内，郡内确诊总人数为2330人，死亡150人。

杜秦说：「若我们太快松懈，恐导致医疗体系招架不住的（疫情）回弹威胁依旧存在，也会在可见的未来持续存在。」

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