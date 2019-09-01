（法新社新加坡1日电） 新加坡总理李显龙今天扬言，控告网路媒体「网络公民」总编辑许渊臣诽谤，说他不断发布有关这个新加坡第一家族激烈斗争的「不实」指控。

新加坡经济繁荣备受国际钦羡，但领导层却经常因箝制公民权利遭到批评，包括利用诽谤官司让批评人士噤声。在这个主流媒体普遍被视为亲政府的国家里，网络公民因发表批评长年执政的人民行动党相关文章而闻名。

这次引发争论的报导是网络公民上个月对李显龙妻子何晶一则脸书（Facebook）贴文的评论，她在贴文中分享一篇文章，文章中谈论为何有时与「恶毒的家庭成员」断绝关系是对的。网络公民向读者提及李氏家族斗争，指出这是李显龙弟妹2017年在社群媒体上发布指控后所爆发的家族纠纷。

李显龙新闻秘书致函许渊臣，要求立即撤下脸书专页及网站上这则报导。这封李显龙新闻秘书署名的信中也要求网络公民本月4日前发布「完整且无条件的道歉启事」。若不照做，「李总理将别无选择，只能将此事交由律师提告，以执行在法律上的全部权利」。

新加坡国父李光耀2015年过世后，67岁的李显龙为祖厝命运与弟弟李显扬及妹妹李玮玲陷入公开争吵。

为避免创造个人崇拜，李光耀希望这座有百年历史的平房在他死后拆除。但李显龙弟妹指控哥哥阻挡房屋拆除工作，好拿父亲遗产来达成自己的政治目的。李显龙否认这些指控，但选择不对弟妹提告，并说提告会进一步玷污父母的名字。

李显龙新闻秘书在致许渊臣的信中指控网络公民不断做出「不实」且「诽谤性」的指控。信中警告说，虽然李显龙选择不对手足提告，这「不应该被其他人错误解读为可以随意不断散播对他的不实且诽谤性指控」。

目前未能立即连系上许渊臣取得置评。

李显龙新闻秘书要求撤下的这则报导已经无法在网络公民的网站上找到，但仍能在脸书页面上看到。

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