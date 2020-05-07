此内容发布于2020年5月7日 上午2:05

（法新社华盛顿6日电） 美国高阶卫生专家今天提醒国会议员要有心理准备，对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）会是一场「漫长而艰难」的战役。

佛利登（Tom Frieden）在前总统欧巴马（Barack Obama）任内担任美国疾病管制暨预防中心（CDC）主任，曾于2014年带领美国因应伊波拉（Ebola）病毒疫情，并领导全球公卫行动「决心挽救生命」（Resolve to Save Lives）。

佛利登在国会针对联邦政府因应疫情作为所举行的首度听证会中告诉联邦众议院卫生小组：「若无意外，在获得有效疫苗之前，我们的病毒敌人会纠缠我们数月或数年之久。」

他还说：「（疫情）到目前为止如此糟糕，而这才刚开始。」

美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例超过120万例、逾7万1500人丧命。

佛利登警告，如果因应作为实质上没有提升，预料到5月底，累计死亡病例将多达10万人。佛利登与国会议员一样，不发言时经常戴上口罩。

他说：「总归一句，我们面对2019冠状病毒疾病的战役会很漫长又艰难。」

随着社交距离方针放宽，国会与各州、各社区一样，开始逐步恢复工作，联邦参议院及众议院分别准备召开听证会，议题包括疫情危机及所造成的经济冲击。

总统川普政府的官员尚未就因应疫情作为赴国会公开听证。

美国国家过敏与传染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）与现任疾管中心主任芮斐德（Robert Redfield）预定要12日才赴参议院卫生委员会听证。

涉及疫苗研发工作的生物医学高级研究与发展管理局（BARDA）前局长卜莱特（Rick Bright）自称因反对川普所倡的未经证实疗法而遭解职，他也预计下周在众议院卫生小组委员会作证。

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