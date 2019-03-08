此内容发布于2019年3月8日 下午7:35

（法新社华盛顿8日电） 美国与中国对持续数月的贸易战发表不同意见，冲淡外界对即将达成协议的乐观看法，导致全球股市今天下挫。

美国总统川普表示，他仍抱持乐观态度，但除非是「非常好的协议」，否则他不会同意与中国敲定协议。此外，一名经济顾问说，川普可能在谈判时抽身走人。

美中这两个经济强权去年夏天打起贸易战，双方对总值超过3600亿美元的商品互徵高额关税，逐渐开始削弱经济成长与企业信心。

川普从白宫动身前往阿拉巴马州勘查龙卷风灾情时告诉媒体：「我有信心，但…如果不是好的协议，我不会同意。」但他又说：「无论有或没有协议，我们都会做得很好。」

美国与中国官员先前表示，他们在解决贸易争端上取得进展，但一名驻北京的美国外交官员今天说，协议不会很快达成。

华府要求中国大刀阔斧进行结构性改革，包括北京当局如何对待外国投资者与中国国营企业，双方的协议预计将要求对稳定人民币汇率和保护美国技术做出承诺。

白宫经济顾问柯德洛（Larry Kudlow）承认，川普计划在佛罗里达州私人度假村与中国国家主席习近平举行的会面，可能将延至4月。官员原本表示，这场会面预计在月底登场以敲定协议。

在官员态度转趋谨慎时，中国公布疲软的贸易数据，显示进出口下滑，导致全球股市走跌。

美国就业数据疲弱也让市场情绪更加悲观，导致美股开盘走低，不过收盘时收复部分失土，3大指数连续第5个交易日收黑。

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