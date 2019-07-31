此内容发布于2019年7月31日 上午2:35

（法新社上海31日电） 尽管美国总统川普连番推文，抨击中国敲定承诺的决心，美国和中国贸易谈判代表今天仍在上海重启官方谈判，试着结束已持续一年的贸易战。

美国财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）与贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）今天上午在中国上海和中方谈判代表中国国务院副总理刘鹤握手致意，之后闭门展开双边第12轮磋商。

华盛顿与北京迄今针对超过3600亿美元的商品互徵惩罚性关税，双方争执点围绕美国要求中国约束据称窃取美国技术的行为，以及要求中国提供美国公平竞争的环境。

川普昨天推文说：「我的团队正和他们谈判，但他们总在最后出尔反尔，以符合他们的利益。」

这是川普6月间同意与中国国家主席习近平贸易休兵以来，美中第一次面对面谈判。

川普说，北京应该要开始购买美国的农产品，但他们「没有展现正在这么做的迹象」。

「中国的问题在于，他们从未说到做到。」

分析家说，川普的推文对缓解美中已然紧张的关系帮助不大。

中国喉舌「人民日报」的社论虽未指名道姓提及川普，但抱怨说，贸易谈判展开之际，「美国一些人的边鼓又敲了起来，干扰主旋律」。

分析师殷尼斯（Stephen Innes）说：「川普又因中国没买美国农产品对中国大发雷霆时，市场就算对于贸易谈判存有些许乐观心理，仍会大受打击。」

上海复旦大学教授沈丁立表示：「（推文显示）川普似乎很想敲定协议，那暴露了他的弱点。」

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