此内容发布于2019年10月4日 下午10:35

（法新社华盛顿4日电） 美国总统川普被控施压乌克兰以换取政治利益，他表示美国和乌克兰没有交换条件，并坚称调查「贪腐」是他的责任。

主导弹劾调查的3个众院委员会进一步施压白宫。相关证据显示，川普7月在电话中不当利用职权，要求乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskiy）协助伤害政敌、民主党总统参选人拜登（Joe Biden），换取美国对乌克兰的军事援助。

委员会今天稍早也要求副总统彭斯（Mike Pence）在15日前交出「电话门」以及他9月1日与泽伦斯基会谈相关文件。

调查人员指出，彭斯知道川普与泽伦斯基通话内容，且彭斯9月1日会晤这名乌克兰领导人，他可能曾与川普、美国外交官讨论乌克兰及取得拜登丑闻一事。

美国外交官处理乌克兰事务的一连串简讯证实民主党人的指控，显示川普为了连任非法寻求外国协助。

美国「华尔街日报」（WSJ）报导，共和党籍参议员强生（Ron Johnson）在一次访谈表示，得知川普的密使向泽伦斯基政府提出一项交换条件，试图以对乌克兰军事援助换取针对拜登的贪腐调查。

川普猛烈回击，表示美国和乌克兰没有交换条件，并坚称调查「贪腐」是他的责任。

他告诉记者：「我不在乎拜登的竞选活动，但我关心贪腐情事。」

川普说：「我不在乎政治，我相信拜登涉入巨大贪腐案。」

对此，拜登回应，川普本人身陷贪腐，且试图干预民主党选择总统候选人的程序。拜登目前在民主党初选民调位居前列。

拜登在洛杉矶一场竞选活动表示，川普是「我们近代史上最贪腐的总统」。

他说：「我不会随之起舞。」他还称川普「脱序」。（译者：叶俐纬/核稿：卢映孜）

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