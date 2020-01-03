此内容发布于2020年1月3日 下午7:20

（法新社华盛顿3日电） 美国空袭击毙伊朗军事指挥官苏雷曼尼（Qassem Soleimani），美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）今天表示，苏雷曼尼生前正在策划采取行动，对美国公民的威胁迫在眉睫。

苏雷曼尼是伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的国外行动分部指挥官，他稍早在伊拉克首都巴格达的国际机场遭空袭丧命。

蓬佩奥接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时说：「他（苏雷曼尼）正积极密谋在这个地区采取行动，他自己形容是大规模的行动，就算不是数百名恐怕也有数十名美国人陷入风险。」

蓬佩奥表示，「我们知道这次行动迫在眉睫」，但他并未详细说明行动的性质。

他说：「我们的决策过程是依据以情报为基础所做的评估。」

蓬佩奥花了一整天打电话给各国官员讨论这次击杀行动，伊朗方面已矢言「严厉报复」。

接到蓬佩奥电话的官员包括中国中央外事工作委员会秘书长兼办公室主任杨洁篪、阿富汗总统甘尼（Ashraf Ghani）、巴基斯坦陆军参谋长巴吉瓦（Qamar Javed Bajwa），还有英国、德国、俄罗斯外交部长，以及阿拉伯联合大公国阿布达比邦王储兼三军副统帅穆罕默德（Mohammed bin Zayed al-Nahyan）。

蓬佩奥还与沙乌地阿拉伯王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）通话，有赖于这名重要盟友，蓬佩奥感谢沙乌地阿拉伯当局向美国提供的坚定支持，以及认同伊斯兰革命卫队带来长期且具攻击性的威胁。（译者：曾依璇/核稿：卢映孜）

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