（法新社华盛顿31日电） 美国今天对伊朗外交部长、德黑兰最高发言人查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）祭出制裁，外界担心这可能导致两国对话窗口关闭。

美国财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）在声明中说：「查瑞夫执行伊朗最高领袖的鲁莽议程，且是这个政权在全世界的主要发言人。美国正传达清楚讯息给伊朗政权，认为它近来行为完全令人无法接受。」

美国政府宣布，这项制裁将冻结查瑞夫在美国或由美国实体控制的资产，还表示将限缩他的国际旅行。

查瑞夫不理会这项举措，推文说这没有影响到他：「美国指定我的原因居然是：我是伊朗『在全世界的主要发言人』。真相真的那么难堪吗？这没有影响我或我家人，因为我在伊朗之外没有财产或利益可图，感谢你们把我视为对你方议程如此巨大的威胁。」

美国总统川普反对用减轻制裁换取限制德黑兰制造核武渠道，去年退出伊朗核子协议，增加对伊朗经济制裁力道，希望让对方重回谈判桌，但此举却让参与协议的美国盟友感到不满。

美伊关系近几个月恶化，美国先是指控伊朗攻击波斯湾油轮，伊朗后来又击落美方无人机，促使美国准备展开报复性空袭，但川普在最后一刻缩手。

一名美国高级官员重申，川普对与伊朗谈话保持开放，但表示当局想要与关键决策者商谈，并不认为查瑞夫是这样的人选。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram