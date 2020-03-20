此内容发布于2020年3月21日 上午12:20

（法新社洛杉矶20日电） 「实习医生」（Grey's Anatomy）等以医学为主题的美国电视影集捐出口罩、医师袍和手套等装备，给对抗武汉肺炎疫情大流行的紧急救护人员。

这些影集正在清空道具室里由于2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）疫情迅速扩散而日益短缺的物资。

美国广播公司（ABC）长寿影集「实习医生」执行制作维诺夫（Krista Vernoff）表示，「实习医生」正在捐出库存的医师袍和手套。

同为美国广播公司出品、以消防员为主题的影集「19号消防局」（Station 19）在得知加拿大安大略省消防局（Ontario Fire Department）口罩快要用尽、不得不重复使用后，也捐出约300个口罩。维诺夫表示：「他们感激万分。」

美国广播公司在加拿大温哥华拍摄的另一部热门医疗影集「良医墨非」（The Good Doctor），也将数百份口罩、医师袍、抛弃式鞋套和隔离装备捐给当地机构。

亚特兰大（Atlanta）风湿病学家罗凯伦（Karen Law，音译）在影像分享平台Instagram上张贴照片，感谢福斯广播公司（Fox）影集「住院医师」（The Resident）捐赠物资，照片中可见葛瑞第纪念医院（Grady Memorial Hospital）外堆放的医疗补给品。

她写道：「昨天我和住院医师们认真讨论状况，虽然物资缺乏，口罩也不太可能神奇地被送来。」

「不过，口罩的确神奇地被送来了。」（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

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