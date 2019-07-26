此内容发布于2019年7月26日 下午9:50

（法新社华盛顿26日电） 美国今天同意对巴基斯坦与印度的军售，两案分别是巴基斯坦1.25亿美元（约新台币39.18亿元）提升F-16战机，及印度6.7亿美元（约新台币210亿元）提升C-17运输机等项目。

印度今年2月底越界空袭巴基斯坦境内的极端分子基地，后来巴基斯坦也击落一架印度战机，印巴紧张局势一度升温。

美国国务院（US State Department）批准出售美制军机给这两个南亚世仇国家，消息同时由美国国防安全合作局（US Defense Security Cooperation Agency）发布。

美国这次同意提供巴基斯坦F-16战机的技术、后勤支援，而数天前总统川普（Donald Trump）才于白宫接见巴基斯坦总理伊姆兰汗（Imran Khan）。

在批准军售巴国的声明里，美方表示这项军售将以「持续派驻美国人员全天候监督（战机）的最终用途，以确保美国的科技」，这将有助美国外交政策与国家安全。

军售印度的部分，美国国防安全合作局表示，印度要求为自家的波音C-17运输机添购备用料件和测试设备，还寻求人员训练等项目，预估提供印度的军售援助约6.7亿美元。

美方声明指出，印度需要这些后续支援以维持军机操作准备，以及在区域内的人道救援与救灾能力，「将这些支援融入印度军队不会有任何困难」。

在两份军售声明中，美国都强调相关军售「不会改变地区军事平衡」。

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