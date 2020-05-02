此内容发布于2020年5月3日 上午12:05

（法新社华盛顿2日电） 全球2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊和病故人数最多的国家美国，今天有战机飞越几座城市上空，向该国医护人员致敬。

美国首都华盛顿、巴尔的摩、亚特兰大等地的居民，都能看见美国海军「蓝天使」（Blue Angels）、美国空军「雷鸟」（Thunderbirds）特技中队战机在空中的表演。

人群涌向华府国家广场（National Mall），看战机编队飞过美国国会山庄（US Capitol）、华盛顿纪念碑（Washington Monument）等地点。

多数观众都有遵守社交距离的规范，许多人戴着口罩。

美国第一夫人梅兰妮亚．川普（Melania Trump）推文写到：「很骄傲今天能在华府看到精采的『美国坚强』（America Strong）飞行秀，藉此向我们的医护人员及第一线工作人员致敬。谢谢蓝天使与雷鸟特技飞行队以精湛的飞行技术展现全国上下团结一心。」推文并附上一张她本人在白宫外观看战机飞越的照片。

2019冠状病毒疾病在全美已有超过110万人感染，超过6万6000人因此病故。

雷鸟特技飞行队并且发推文向医护人员致意，推文中说：「在这个极具挑战的时间点，他们为整个国家带来希望，很荣幸今天能为他们做飞行表演。」

蓝天使和雷鸟上个月飞过美国疫情重灾区纽约市（New York City）、新泽西州的纽瓦克（Newark）与翠登市（Trenton）、以及费城（Philadelphia），向抗疫医护和一线人员致敬。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram