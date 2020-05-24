此内容发布于2020年5月25日 上午1:35

（法新社纽约24日电） 美国慢慢习惯有限度的解封，以两种截然不同的态度：为期3天的长周末一场池畔派对热闹异常，没人理会社交距离；在另一处沙滩，看到的却是紧戴口罩、彼此隔了几步远的人群。

昨天在密苏里州欧扎克斯湖（Lake of the Ozarks）一间酒吧餐厅旁的泳池派对画面，现在有大约1000万人点阅。

一名女子推文写道：「在疫情期间，密苏里州昨天那样的场景真是难以想像，他们都很想死吗？」

另一人随即反驳说：「就只是美国人自由做出决定，享受生活而已。」

东部海岸可以看到美国人适应疫情新现实的另一种场景，为期3天的阵亡将士纪念日（Memorial Day）假期期间，人们勤劳地戴着口罩，到沙滩享受悠闲时光。

但回归正常的想法，却和美国悲惨的现状有点格格不入，美国2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情现在是全球最惨重，现在仅差3000人，就要突破10万人病逝大关。

今天因为天气凉、没有阳光，大西洋岸大部分海滩人潮不多，和昨天较温暖的地区沙滩人潮汹涌有些不同，但今天来到沙滩的人趿着凉鞋，对于终能摆脱数月来关在家中的生活，似乎都松了一口气。

纽约州科尼岛（Coney Island）海滩不开放游泳，但民众沿着步道散步还是相当开心。

跟夫婿还有女儿一起来玩的韦斯切斯特郡（Westchester County）服装设计师史凯勒尔（Lisa Sklar）表示，能来到户外真让人好放松。

戴着太阳眼镜和口罩的她说：「我们不能出门已经70天了，整整10周。」

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