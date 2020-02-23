此内容发布于2020年2月23日 上午7:20

（法新社哈瓦那23日电） 在古巴的外国企业正面临收不到钱，古巴的债权国也被告知要有耐心。因为在美国制裁压力下，古巴出现偿债困难，情况引发各债权国严重担忧。

古巴2015年曾透过全球富国组成的「巴黎俱乐部」（Paris Club）和14个国家协商债务重组，但去年古巴便未按时偿还其中6国债务，分别是奥地利、比利时、英国、法国、日本和西班牙。

一名外交消息人士告诉法新社，位在加勒比海的古巴积欠这些国家3200万到3300万美元（约新台币9亿6000万至9亿9000万元）逾期债务，今年共须偿还这6国8200万美元（约新台币24亿6000万元）。若古巴届时还不出来，将面临高达9%的利息。

面对如此严重问题，古巴副总理凯布瑞萨斯（Ricardo Cabrisas）尝试安抚各国。根据法新社见到凯布瑞萨斯致函巴黎俱乐部主席芮诺-巴索（Odile Renaud-Basso）的一封信件，他承诺古巴会在5月底前还清逾期债务。

一名外国大使说：「他们必须提出明确的（还款）日期。」显示古巴的债权国普遍感到焦虑。不过这名外交官也承认，古巴政府「正遭遇难关。他们没有现金」。

数名受访的大使对于古巴已创下逾期未偿债的「先例」表示担忧。一位欧洲大使就说：「他们说会还款，但根本没有计画。他们缺乏信用。」

另一名大使则透露，他们「年初见到凯布瑞萨斯时」，他「语带失败主义」。但当时凯布瑞萨斯告诉债权国，古巴真的不想像1986年那样债务违约。当时古巴暂停偿还债务。（译者：李晋纬/核稿：张正芊）

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