此内容发布于2019年10月31日 上午1:20

（法新社纽约31日电） 美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）今天矢言，将从多方面对中国加强施压，称北京对美国「确实怀有敌意」。

蓬佩奥说，他将在未来几个月发表一系列演说，就意识形态、贸易到试图影响美国等方面，针对北京当局阐述华府论点。这是川普政府最近一次对中国发表鹰派言论。

蓬佩奥在纽约保守派智库哈德逊研究所（Hudson Institute）主办的晚宴上发表演说，他说：「今日，我们终于体悟到中国共产党对美国与我们价值真正怀有敌意的程度。」

蓬佩奥强调中国镇压香港反送中抗争与关押维吾尔族穆斯林议题，说北京寻求在国际上称霸，暗中反驳美国专家认为中国共产党领导人基本上是务实的论点。

他说：「中国共产党对中国人民与全球呈现完全不同的治理模式，这是列宁主义式政党统治的方法，要求每个人必须根据共产党菁英的理念思考与行事。」

他说：「这不是我想要的未来…这不是热爱自由的中国人想要的未来。」

蓬佩奥说，华府希望中国能有所转变，对中国一直都太过宽容了。推动美国与北京关系正常化的现实政治支持者季辛吉（Henry Kissinger）也出席了这场晚宴。

他说：「在中国威胁到越南与菲律宾等邻国的主权，在他们声称拥有整个南海主权时，我们犹豫却步、做的比应做的要少。」

尽管如此，蓬佩奥说，美国没有寻求对抗，仍希望鼓励中国更「自由化」。

在川普希望解决美中贸易战之际，美国副总统彭斯（Mike Pence）上周发表演说时也提到类似主题，批评中国的人权纪录、贸易与扩大其全球影响力的作法。

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