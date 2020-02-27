此内容发布于2020年2月27日 上午9:05

（法新社卡达杜哈27日电） 美国与阿富汗民兵组织塔利班（Taliban）将在29日签署协议，使得美军能够自参与最久的阿富汗战场退出。按照协议，美国将逐步自阿富汗撤军，喀布尔和塔利班也将展开谈判。

阿富汗历经长达40年的冲突后，这份协议很可能预告充满希望的新时代将在阿富汗展开。

然而协议签署后，后续如何发展，目前仍是未知数。关于塔利班的意图及阿富汗是否会再次出现政治危机，依旧充满问号。这些问题都可能令极度贫穷的阿富汗进一步陷入深渊。

华府和塔利班历经1年多谈判后，终于将在卡达首都杜哈（Doha）签署协议。双方谈判数度因发生攻击事件而触礁。

这份协议迄今未公开内容，但外界预料，五角大厦将开始把目前为数1万2000至1万3000名美国驻军自阿富汗撤离。

美方已表示，未来几个月将先撤军约8600人，回到接近美国总统川普2016年赢得大选时美国的驻军人数。

美方下一步撤军则将取决于塔利班兑现承诺程度，包括是否与阿富汗总统甘尼（Ashraf Ghani）展开对话，并达成一份阿富汗内部全面性的停火与和平协议。直到现在塔利班仍不愿与甘尼合作，认为他是美国在背后支持的傀儡。

塔利班预料还将保证阿富汗不会再被盖达组织（Al-Qaeda）或伊斯兰国（IS）等圣战团体利用，作为策动外国攻击的基地。但连一些最亲近川普的顾问对这项承诺也抱持高度怀疑。（译者：陈家伦/核稿：张正芊）

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