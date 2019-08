(法新社洛杉矶30日电) 美国影星瓦莱丽哈波长期与肺癌和脑癌搏斗,今天过世,享寿80岁。她是1970年代电视喜剧影集「玛丽泰勒摩尔秀」和之后衍生剧集「罗达」最大咖演员之一。

瓦莱丽哈波(Valerie Harper)藉着饰演性急、诙谐风趣、神经质的角色罗达.摩根斯坦(Rhoda Morgenstern),抱回4座艾美奖和1座金球奖,最终还拍摄同名情境喜剧「罗达」(Rhoda)。

1974年,「罗达」其中一集是瓦莱丽哈波剧中角色结婚,当时吸引超过5000万名美国人收看,这种景象被美国「纽约时报」(The New York Times)形容为一种文化现象,「我们全国一起期待、追忆一场婚礼」。

瓦莱丽哈波收养的女儿克利斯蒂娜(Cristina)在推特(Twitter)贴上一段瓦莱丽哈波丈夫卡秋提(Tony Cacciotti)写的讯息:「对抗癌症多年后,我结缡将近40年、美丽且善解人意的妻子已于上午10时6分离开人世。」

「永远不会忘记她。安息吧,我的瓦莱丽。」

瓦莱丽哈波出生在纽约州,她的职业生涯始于在曼哈顿无线电城音乐厅(Radio City Music Hall)担任芭蕾舞者。

她先在百老汇演出,之后转往电视、电影圈发展,演出作品包括Chapter Two、Freebie and the Bean和The Last Married Couple in America。

瓦莱丽哈波1970年至1974年演出「玛丽泰勒摩尔秀」(The Mary Tyler Moore Show),1974年至1978年演出「罗达」。

得知瓦莱丽哈波过世的消息,和她一起演出「玛丽泰勒摩尔秀」的影星爱德艾斯纳(Ed Asner)发推文:「一名美丽女子、一名出色演员、一名好朋友,且比我有胆量。」

「她的才华洋溢,灿烂光辉照亮我们所有人。晚安美人。很快就会见面了。」

瓦莱丽哈波2009年被诊断出罹患肺癌,2013年癌细胞扩散至她的脑部,当时医生宣告她仅剩几个月寿命,但瓦莱丽哈波化不可能为可能,多活了6年。(译者:叶俐纬/核稿:陈昱婷)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram