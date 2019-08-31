此内容发布于2019年8月31日 上午8:20

（法新社洛杉矶30日电） 美国影星瓦莱丽哈波长期与肺癌和脑癌搏斗，今天过世，享寿80岁。她是1970年代电视喜剧影集「玛丽泰勒摩尔秀」和之后衍生剧集「罗达」最大咖演员之一。

瓦莱丽哈波（Valerie Harper）藉着饰演性急、诙谐风趣、神经质的角色罗达．摩根斯坦（Rhoda Morgenstern），抱回4座艾美奖和1座金球奖，最终还拍摄同名情境喜剧「罗达」（Rhoda）。

1974年，「罗达」其中一集是瓦莱丽哈波剧中角色结婚，当时吸引超过5000万名美国人收看，这种景象被美国「纽约时报」（The New York Times）形容为一种文化现象，「我们全国一起期待、追忆一场婚礼」。

瓦莱丽哈波收养的女儿克利斯蒂娜（Cristina）在推特（Twitter）贴上一段瓦莱丽哈波丈夫卡秋提（Tony Cacciotti）写的讯息：「对抗癌症多年后，我结缡将近40年、美丽且善解人意的妻子已于上午10时6分离开人世。」

「永远不会忘记她。安息吧，我的瓦莱丽。」

瓦莱丽哈波出生在纽约州，她的职业生涯始于在曼哈顿无线电城音乐厅（Radio City Music Hall）担任芭蕾舞者。

她先在百老汇演出，之后转往电视、电影圈发展，演出作品包括Chapter Two、Freebie and the Bean和The Last Married Couple in America。

瓦莱丽哈波1970年至1974年演出「玛丽泰勒摩尔秀」（The Mary Tyler Moore Show），1974年至1978年演出「罗达」。

得知瓦莱丽哈波过世的消息，和她一起演出「玛丽泰勒摩尔秀」的影星爱德艾斯纳（Ed Asner）发推文：「一名美丽女子、一名出色演员、一名好朋友，且比我有胆量。」

「她的才华洋溢，灿烂光辉照亮我们所有人。晚安美人。很快就会见面了。」

瓦莱丽哈波2009年被诊断出罹患肺癌，2013年癌细胞扩散至她的脑部，当时医生宣告她仅剩几个月寿命，但瓦莱丽哈波化不可能为可能，多活了6年。（译者：叶俐纬/核稿：陈昱婷）

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