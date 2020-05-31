此内容发布于2020年5月31日 下午10:20

（法新社纽约31日电） 美国非裔男子佛洛伊德在明尼苏达州遭警方压颈致死事件引发各地抗议活动，采访的记者不仅遭到警方发射的橡胶子弹击中，有时也遭遇抗议群众攻击。

美国有线电视新闻网（CNN）非裔记者希梅内兹（Omar Jimenez）采访团队29日清晨在明尼苏达州首府明尼阿波利斯（Minneapolis）现场连线报导时遭到逮捕，约1小时后获释，明尼苏达州州长华兹（Tim Walz）为此致歉。

肯塔基州路易斯市（Louisville）电视台WAVE 3 News记者鲁斯特（Kaitlin Rust）29日晚间连线报导时，一度大叫「我要被开枪了」，画面中可见一名警察朝她和她的采访团队发射胡椒弹。

在明尼阿波利斯市，独立记者提拉多（Linda Tirado）左眼遭到警方橡胶子弹击中受伤，她后来在推特上表示，她的左眼永久丧失视力。

多名媒体从业人员也遭遇抗议群众攻击。在宾州匹兹堡，摄影记者史密斯（Ian Smith）表示他一度被殴打，所幸后来有其他示威者替他解围。

而在乔治亚州亚特兰大，CNN总部29日遭到数十人袭击，有人还把闪光弹丢进大楼大厅，完全无视当时警方就在那里守卫。

昨天凌晨，福斯新闻（Fox News）记者维特（Leland Vittert）在白宫附近被示威人士发现是福斯新闻人员后遭到追打。

46岁的佛洛伊德（George Floyd）25日在明尼阿波利斯市被4名白人警察拦下并上铐，他当时趴在地上并无武装，一名警察却用膝盖压制他的后颈超过5分钟，佛洛伊德最终断气。警方对非裔美国人执法过当，再度在全美各地点燃怒火。

Neuer Inhalt Horizontal Line

外部内容 数字化技术彻底改变瑞士山村生活