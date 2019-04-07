此内容发布于2019年4月7日 下午11:05

（法新社康培拉7日电） 美国游客恩迪柯特和当地导游米朗其在乌干达的国家公园遭到绑架，乌干达当局今天表示，两人已经安全获救。

两人约在2日黄昏，开车行经在刚果民主共和国边境的伊丽莎白女王国家公园（Queen Elizabeth National Park），遭4名持枪歹徒拖下车。

乌干达军方发言人喀麦尔（Brigadier Richard Karemire）告诉路透社：「她已被找到且安然无恙获救」，「她」指的是美国游客恩迪柯特（Kimberly Sue Endicott）。

乌干达政府发言人欧庞杜（Ofwono Opondo）在推特上表示，当地导游米朗其（Jean-Paul Mirenge）也在刚果获救，绑匪则逃逸无踪。

美国总统川普（Donald Trump）在推特上证实了有关35岁恩迪柯特获释的消息，他推文写道：「请多加报导，在乌干达被绑架的美国观光客和导游已经获释，上帝保佑他们，和他们的家人。」

警方曾透露，绑匪用恩迪柯特的手机要求50万美元（约新台币1540万元）的赎金，以让两人得以获释。

乌干达警方发言人纳马耶（Polly Namaye）不愿直接证实赎金事宜，但告诉法新社，（谈论赎金细节）是旅行社「本身的权力」。

纳马耶表示，两人能历劫归来，要归功于警方和军方等单位组成的搜救小组「不眠不休的努力」。

纳马耶说：「上周两名被绑架的受害人已经重获自由。」

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