（法新社华盛顿3日电） 武汉肺炎疫情造成经济风险提升，美国联邦准备理事会（Fed）今天在世界卫生组织（WHO）表示全球进入「未知境界」后，宣布紧急调降基准利率，但不足以阻止美国股市下跌。

俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病（COVID-19）在美国已造成9人死亡，其中多人集中在西雅图郊区一间疗养院；另外全美确诊感染人数已超过100人，分散在东、西岸及中西部。

自这种病毒于去年底首先在中国湖北省武汉市被发现以来，全球确诊病例已超过9万人、约3100人死亡。

病例绝大多数在中国境内，但韩国、义大利和伊朗也逐渐成为重灾区，南美洲及非洲也陆续出现病例，令人忧心疫情在本已冲突剧烈、基础公卫设施又差的国家扎根。

世界银行（World Bank）今天宣布一项规模达120亿美元的方案，用以协助最贫穷的国家补强医疗设备及卫生服务。

随着对疫情威胁全球经济成长、导致部分国家陷入衰退的担忧，全球股市数周以来大幅动荡。

联准会的政策制订委员会一致决定调降基准利率2码（0.5个百分点），把利率目标区间降到1%至1.25%，这是联准会自2008年金融危机以来，首度在下次利率决策例会前紧急宣布调降利率。

联准会为了在疫情风险下维持美国经济强劲而采取行动，但报导指出，立即影响似乎仍与联准会的预期唱反调，投资人纷纷转向较安全的资产，导致美国10年期国债殖利率跌到历来最低点，昨天股市强升涨幅也于今天被吞噬。（译者：曾依璇/核稿：徐睿承）

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