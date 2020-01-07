此内容发布于2020年1月7日 下午9:50

（法新社华盛顿7日电） 今天出炉的美国政府报告显示，由于原油、电脑和工业用品进口量大幅减少，美国贸易逆差降幅去年11月持续缩小，创下3年来新低。

若美国贸易逆差持续减少，去年将会是美国6年来年度贸易逆差首度减少的一年，可能反映出美中贸易战冲突和全球经济迟缓对国际贸易造成的打击。

降低贸易逆差一直是美国总统川普强势贸易政策的首要目标，但逆差是否会持续缩小仍是未知数。

逆差缩小有助提升去年最后几个月的国内生产毛额（GDP）成长，但进口减少不见得是个好现象，因为这也可能代表着国内经济疲弱。

根据商务部数据，贸易逆差去年11月下降8.2%到431亿美元，低于经济学家的预测，也是2016年10月以来最低点。

由于美国对外采购手机、艺术品、民航飞机和电脑数量减少，去年11月进口额减少1.7%至2517亿美元，为2年多来新低。

因应通货膨胀和季节性变化因素调整的原油进口量，则创下1994年有纪录以来新低，反映出国内原油供给量增加。美国近年已逐渐转变为全球最大原油生产国。

汽车和零件进口额则逆势增长11亿美元。

由于美国钻油及油田设备、珠宝及宝石、汽车和飞机发动机输出增加，出口额虽增加0.7%来到2086亿美元，但仍不足以弥补进口额减少的缺口。（译者：李佩珊/核稿：陈昱婷）

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