此内容发布于2020年5月13日 下午5:05

（法新社华盛顿13日电） 美国当局今天警告医护与科研人员，中国支持的骇客正企图窃取与2019冠状病毒疾病（COVID-19）治疗方法和疫苗相关的研究和智慧财产。

美国联邦调查局（FBI）与国土安全部旗下的网路安全和基础设施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）发布声明，警告研究COVID-19的机构，「有可能遭中华人民共和国锁定与危害网路」。

声明指出：「这些行为人（指骇客）被注意到企图透过网路与COVID-19相关研究人员等管道，辨识并非法取得跟疫苗、疗法、筛检有关的珍贵智慧财产与公卫资料。」

「中国锁定这些部门的行为，对我国因应COVID-19构成显着威胁。」

两机构未就对北京的指控提供证据或是例子，但呼吁「研究这类领域的所有组织，应继续实施网路安全与内部威胁的专门措施，以防有人秘密查阅或窃取COVID-19相关材料」。

美国媒体11日已报导，联邦调查局准备对骇客窃取疫苗研究提出警告。

总统川普11日被问及此事时则表示：「还有什么跟中国有关的事是新的？还有什么是新的？告诉我。我对中国不满意。」

川普还说：「我们正密切注意此事。」

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