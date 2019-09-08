此内容发布于2019年9月8日 上午2:20

（法新社华盛顿8日电） 8月间发生数起大规模枪击惨案，让美国人为枪枝暴力潮而抓狂，美国国会明天将开议，但联邦参议院共和党领袖强调，如未获总统川普支持，他不会考虑枪枝立法。

8月间在德州艾尔帕索（El Paso）、敖德萨（Odessa）与俄亥俄州岱顿（Dayton）发生的枪击惨案夺走38命，美国社运人士与民众群起要求国会议员采取行动，降低国内失控的枪枝暴力。

他们要求从立法与杜绝漏洞两方面着手。立法上，民主党主导的众议院已经通过多项法案，扩大买枪人背景调查法案，这些法案获民众广大支持，社运人士要求参院也予通过；他们另要求杜绝流通漏洞，避免背景调查完成前枪枝弹药就先转手。

国会议员们已安排10日举行论坛，要求参议院动起来。另外，部分民主党总统参选人也呼吁，针对最近屠杀惨案中所使用的军事类型攻击武器应予禁止。

但参院多数党共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）审慎表示，唯有总统川普表明会签署枪枝法案，他才会将法案排入议程进行投票表决。

8月3日，一名持枪歹徒因为仇恨而在德州艾尔帕索沃尔玛（Walmart）卖场大开杀戒，造成22人丧命。案发后，川普表示，「有非常强的欲望」来扩大买枪者的背景调查。

但过了不久，川普与拥枪组织「全国步枪协会」（National Rifle Association）领导人见面之后，对这项议题的态度突然大转变，不再提买枪人背景调查，改而聚焦「心理健康」问题。

预料白宫的提案，可能包括对违反枪枝律法者加重惩处，另外白宫也可能支持所谓的「红旗法」，对于已经被裁定可能危及自己与他人性命者，警方可没收他们的枪枝弹药。

同时，民主党人士考虑在众院已经通过的法案之外，另提3项新案，其一是禁卖高容量弹匣，而外一案是禁止已定罪的仇恨罪犯取得枪枝。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

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