此内容发布于2019年10月2日 下午12:20

（法新社华盛顿1日电） 美国联邦参议员桑德斯与印第安纳州南本德市长巴提吉格今天宣布亮眼的募款成绩，期盼从人数众多的参选人中脱颖而出，代表民主党竞选2020年美国总统。

桑德斯（Bernie Sanders）的竞选团队表示，78岁的佛蒙特州联邦参议员桑德斯，今年第3季从140万笔捐款中募得2530万美元（约新台币7亿8621万元），并指出款项都是来自「小额捐款」。

桑德斯第2季募得1800万美元，自2月宣布投入民主党总统提名选战以来，总共募得6150万美元。

巴提吉格（Pete Buttigieg）的竞选团队表示，37 岁的巴提吉格7月到9月从58万名独立捐款人手中募得1910万美元。

巴提吉格第2季募得2490万美元，自今年初以来总共募得5100万美元。

声势领先的76岁参选人拜登（Joe Biden）与70岁的麻萨诸塞州联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）尚未公布本季的募款金额。

根据「真清晰政治」（Real Clear Politics）公布的最新平均全国民调结果，拜登以27.2%的民调领先群伦，华伦为23%，桑德斯17.8%，巴提吉格5.4%，加州联邦参议员贺锦丽（Kamala Harris）民调为4.6%。

同时，总统川普的2020年竞选总干事帕斯凯尔（Brad Parscale）宣布，共和党全国委员会（Republican National Committee）与川普竞选团队第3 季总共募得1亿2500万美元。

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