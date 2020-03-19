（法新社纽约18日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）大流行，总统川普今天表示将部署军用医疗船协助防疫。

美国与加拿大宣布关闭边界，禁止两边的非必要旅客入境。纽约州长古莫（Andrew Cuomo）表示，川普已派遣海军拥有1000间病房的医疗舰「康福特号」（USNS Comfort）到纽约的港口。

据约翰霍普金斯大学统计，美国目前疫情已达150死、超过9300例确诊。

尽管还不清楚船何时能到，但古莫表示，川普告诉他康福特号会「即刻」派往纽约。古莫告诉媒体，这是防疫极为重要的一步，说这艘270公尺长的医疗船拥有包括手术室在内的1000间病房，「这确实就是座浮动医院，能增加我们的防疫量能」。

除了康福特号，川普表示海军另一艘医疗舰「仁慈号」（USNS Mercy）也会投入防疫行列。加州与华盛顿州马上争取仁慈号部署到他们的岸边。

美国海军发言人鲍以尔（Samuel Boyle）表示，投入防疫的美军医疗船不是用于收治COVID-19确诊者，而是协助收治冠状病毒疾病以外的病患，让沿岸地区的医护人力能全力对付新型冠状病毒；一名五角大厦人员透露，康福特号还需「数周而非数日」才能准备启航。

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