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此内容发布于2016年12月22日 上午7:35 最后更新 - 2016年12月22日 -07:35

（法新社华盛顿22日电） 美国女子史托尔（Cindy Stowell）角逐美国老牌益智问答节目「危险境地」（Jeopardy！）创下6连胜风光纪录，吸引全国关注，但她永远无法在电视上看见节目播出了。 这是因为史托尔8月和9月参加节目录影时，就已是直肠癌四期患者，她必须服用止痛药，还一度发烧，说话音量几乎像是在呢喃。

史托尔5日不敌病魔撒手人寰，享年41岁，但她生前录制的参赛节目则是在1周多后才播出。史托尔承诺要把超过12万3000美元的奖金捐给癌症研究中心（Cancer Research Institute）。

节目主持人崔贝克（Alex Trebek）昨天也在节目中，向史托尔致意。

他说：「在前6集节目中，大家慢慢认识了才华横溢的优胜者－史托尔。她生平最大的梦想，就是来参加节目录影。」

崔贝克说：「各位不知道的是，我们数周前与她一起录制节目时，她正饱受直肠癌四期病魔摧残，遗憾的是，史托尔已于5日与世长辞。因此，『危险境地』在场所有人员，一同向她的亲友致上诚挚哀悼。」

史托尔今年稍早通过线上参赛测验后，致函制作单位询问甄选过程需要花费多少时间。

根据节目网站，史托尔说，「我发现我没有太多时间可活。医生说我最多只能活大约6个月」。

不过，她的对手都不晓得她的状况。

「泰晤士报」（Times）报导，史托尔录完前4集节目后几天，就因血液感染住进医院。

消息传开后，「危险境地」的忠实观众，也纷纷表示哀悼。（译者：中央社刘文瑜）

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