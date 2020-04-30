此内容发布于2020年4月30日 下午11:05

（法新社美国密西根州兰辛30日电） 美国抗议民众今天进入密西根州议会大厦，要求民主党籍的州长解除新型冠状病毒防疫的限制令，由于有部分抗议者携带枪枝，据报导一些议员穿上防弹背心保护自己。

数十名没有戴口罩的抗议者聚集在密西根州议会大厦大厅，要求进入议事厅，戴着口罩的州警将他们阻挡在外。

民主党籍参议员波列汉基（Dayna Polehanki）在推特上传照片，可看到4名男子中至少1人携带武器。波列汉基发文说：「就在我头顶上，拿着来福枪的男子朝我们吼叫。」

她还说：「有一些同事有防弹背心，已经穿上。今天我对议会警卫官充满万分感激。」

议会大厦外可看到更多民众拿着抗议标语，并将州长惠特梅尔（Gretchen Whitmer）比拟为希特勒。根据当地媒体报导，昨天密西根州法院裁定，惠特梅尔3月24日发布的居家令没有侵犯居民受宪法保障的权利。

这个称作美国爱国者集会（American Patriot Rally）的抗议行动，是由密西根自由联盟所发起（Michigan United for Liberty）。

密西根自由联盟在私人脸书（Facebook）页面上表示：「我们不同意也不允许我们不可剥夺的权利，以2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情等任何理由受到限制或剥夺。」（译者：陈昱婷/核稿：陈亦伟）

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