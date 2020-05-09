（法新社纽约9日电） 美国歌手小理查（Little Richard）今天不敌癌症病魔过逝，享寿87岁。

小理查生前以充满活力的表演风格和快如闪电的歌曲节奏着称，唱红1950年代摇滚经典名曲Tutti Frutti 、Long Tall Sally等。

小理查本名理查．韦恩．潘尼曼（Richard Wayne Penniman），1932年12月5日在乔治亚州梅岗（Macon）出生。

小理查舞台造型夸张，行头五彩缤纷、夹克满是亮片、嘴上留有细如针的胡，头顶着15公分高的庞巴度（pompadour）发型，在二战过后保守美国来说格外引人注目。

小理查是十足娱乐家，自弹自唱会嗨到将一条腿抬至钢琴琴键上方，还曾经在英国一场演唱会中装死，逼真到会场人员寻求医疗协助他才苏醒过来，吓傻现场观众。

他对乐坛影响深远，在美国仍有部分地区实施严格种族隔离措施的年代，深深吸引年轻一辈黑白粉丝，早期白人摇滚乐手诸如巴弟哈利（Buddy Holly）、杰瑞李路易斯（Jerry Lee Lewis）以及「猫王」艾维斯普里斯莱（Elvis Presley）都曾追随过小理查的曲风。

「滚石」（Rolling Stones）主唱米克杰格（Mick Jagger）今天推文说：「他是我青少年时期最大的励志榜样。」他说：「时至今日，他乐曲依旧有着闪电般活力，与50年代中期无异。」

英国艺人大卫鲍伊（David Bowie）曾说，他9岁看了小理查电影作品之后，大为着迷，决定去学萨克斯风。他还说：「若不是小理查，我可能不会踏入乐坛。」

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