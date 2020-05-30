此内容发布于2020年5月31日 上午1:50

（法新社华盛顿30日电） 全球2019冠状病毒疾病（COVID-19）在全美蔓延，也将美国劳动力一分为二：有能力在家工作者，和没能力这样做的人。

从咖啡师、旅馆员工到旅游业者，工作需要亲临职场的劳工，堪称最受这波裁员浪潮冲击的一群，而他们也正是美国薪资表上，最底层的那一群。

失业率现在来到近一世纪前大萧条（Great Depression）以来的新高，甚至还在持续攀升，预料未来几个月，美国都还会受到疫情威胁。分析家担心，诸此种种，只会让美国这个世界上最大经济体的劳工更加不平等。

曾任劳工部首席经济学家、现于加州大学柏克莱分校任教的罗斯坦（Jesse Rothstein）表示：「富裕、高技能、在家工作的人，会要求雇主为他们做出调整。」

但「低技能的劳工…却要承担更多风险，薪水也不会更多」。

联邦准备理事会主席鲍尔（Jerome Powell）形容这场疫情「会让不平等惨上加惨」，但专家认为那并非无法避免，特别是国会若通过新振兴方案支持受创企业和消费者的话。

前联准会首席经济学家、现任职于华盛顿经济成长中心（Washington Center for Economic Growth）的沙姆（Claudia Sahm）表示：「我们有过的每道裂痕，现在都在逐渐扩大。」

「我们有机会做些比过去作为更好的事，但这不会凭空发生，必须透过政策来达成。」

这场疫情来袭时，美国2月失业率逼近历史新低的3.5%，长期停滞不前的薪资正要开始升高，但当时的就业市场，并不像表面看来的那么健全。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

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