此内容发布于2020年5月20日 上午3:05

（法新社伦敦19日电） 英国一名二战老兵发下宏愿要在100岁生日前绕花园走100圈，替慈善机构募款。他的感人挑战募得11亿台币钜额善款后，首相强生今天大赞老兵是抗疫「明灯」，宣布女王将正式授爵。

退役上尉摩尔（Tom Moore）先前立下在4月百岁大寿前绕行自家花园100圈的目标，希望替国家医疗保健服务（National Health Service, NHS）募得1000英镑（约新台币3万7000元），表达他在罹癌和摔伤臀部期间受到医护照顾的满满感谢。

在全球因疫情进入卫生紧急状态之际，摩尔的挑战算是难得的正面新闻，迅速传遍全国之余，也在国际间赢得关注。

一时间，善款大量涌进，最后摩尔竟募得了3200万英镑（约新台币11亿元）。

第二次世界大战期间摩尔曾在印度和缅甸服役，退役时是上尉，先前获军方晋升为荣誉上校。

英国首相强生（Boris Johnson）今天宣布女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）将为摩尔封爵的消息：「摩尔上校惊人的募款打破纪录，鼓舞全国上下，也是带领大家穿越冠状病毒迷雾的一盏明灯。」

「我谨代表受他了不起故事鼓舞的各位，对他致上大大的感谢，他真是国家的瑰宝。」

摩尔的善举让他家喻户晓，一列高速列车以他为名，皇家空军也在摩尔4月30日生日当天安排战机飞越住家上空，向他致敬。

摩尔更和英国歌手麦可波尔（Michael Ball）以及NHS合唱团一同演唱经典歌曲「你永远不会独行」（You'll Never Walk Alone），一举登上英国单曲排行榜（UK Singles Chart）冠军，让他多了个年纪最长的冠军歌手头衔。

麦可波尔得知摩尔封爵消息后推文说：「向摩尔爵士致敬！！！我实在太感动，太骄傲了。」

「英国英雄之名他当之无愧，实至名归，太了不起了。干得好，谢谢您所做的一切。」

在野党工党党魁施凯尔（Keir Starmer）也向摩尔致敬。

施凯尔发布声明说：「值此国家艰困时刻，汤姆（摩尔）鼓舞数以百万计人，帮大家向NHS了不起的成就致敬。」

「汤姆在战时为国家服务，现在又告诉我们，今天的英雄，是前线的NHS和照护工作者。」

「汤姆以行动体现了国家经历这场危机益发茁壮的团结，也让大家看到人人都能为了更美好的未来尽一份心力。」

摩尔现在是两项纪录的保持人：一是个人慈善健走募得最多款项纪录，二是英国最老的单曲冠军歌手。

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