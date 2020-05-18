（法新社首尔18日电） 韩国足球K联赛在疫情中开幕，各球团在无观众比赛中发挥创意，使用各种方式为球员助威，不过，FC首尔在观众席上摆放实为性爱娃娃的假人惹议，今天道歉。

原定2月开幕但因2019冠状病毒疾病延期的K联赛本月以无观众比赛的方式开幕，各球团纷纷在观众席上摆放球员人形立牌、应援布条等，炒热现场气氛，不过，在17日晚上开踢的FC首尔对光州FC的比赛中的现场「观众」却引发球迷热烈讨论。

FC首尔的支持者观众席上摆放了30个假人，包括28 个女性及2个男性假人，有眼尖的观众透过直播发现，其中一些假人疑似为性爱娃娃，甚至还出现成人网站宣传字样。

FC首尔今天发布声明表示，在这次比赛中提供假人的企业Dalcom，因假人数量不足，以之前被其他客户退货的假人样品充数，没有注意到上面留有成人网站相关内容。

声明中表示，虽然使用与真人非常相似的材质，但球团从一开始就确认这些假人与成人用品完全没有关系，Dalcom表示这类假人是专门提供给服饰业者的品项，多次确认并非成人用品。

不过，Dalcom使用曾出货给某家情趣用品业者又收回的假人，未把附有该业者名称、特定直播主名字的应援文字移除，FC首尔表示「负责人员未能仔细掌握状况是问题所在，就这点而言确实是我们的疏失」。

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