此内容发布于2019年10月15日 上午9:50

（法新社巴黎15日电） 联合国儿童基金会（UNICEF ）今天公布评估儿童营养状况的报告，内容令人担忧，全球将近7亿5岁以下的儿童当中，多达1/3营养不良或体重过重，恐将终生面临健康问题。

联合国儿童基金会执行主任佛尔（Henrietta Fore ）表示：「若儿童吃不好，就会体弱多病。」这是儿童基金会自1999年以来首份世界儿童状况报告。

她说：「在推动健康饮食的战斗中，我们节节败退。」

报告显示，原本分别出现在贫富国家的问题，如今同时出现在中低收入国家。

尽管自1990年至2015年间，贫穷国家发育迟缓案例大幅减少将近40%，如今全球仍有1亿4900万个不超过4岁的儿童就他们的年纪而言太过瘦小，这种临床症状会损及大脑与身体发育。

另有5000万个孩童饱受消瘦的折磨，他们是因为贫困而慢性衰弱消瘦。

不过，过去30年来，开发中国家另有一种儿童营养失调现象日益普及，那就是体重过重。

于此同时，全球过半数5岁以下儿童未吸收足够的重要维生素与矿物质，儿童基金会称这个长期问题为「隐性饥饿」。

基金会营养计画主任阿奎尤（Victor Aguayo）表示：「营养不良、缺少重要营养素和肥胖这3重负担，愈来愈常见于同一个国家，有时在同一个社区，而且往往在同一个家庭。」

他说：「体重过重或肥胖的母亲可能会生下发育迟缓和消瘦的孩子。」

就所有年龄层而言，全球有超过8亿人一直处于饥饿状态，另有20亿人饮食不当，恐引发心脏病、糖尿病和肥胖症等疾病。

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