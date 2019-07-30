此内容发布于2019年7月30日 上午10:35

（法新社喀布尔30日电） 联合国今天表示，尽管已开始致力推动结束阿富汗长达18年的战争，但战火造成的平民伤亡已达「令人震惊且无法接受」程度。

根据联合国阿富汗援助团（United Nations Assistance Mission in Afghanistan, UNAMA）最新资料显示，2019上半年的平民伤亡人数与创下最高纪录的去年同期相比虽已减少将近30%，然而仍有1366人丧生，另有2446人受伤。

联合国阿富汗援助团发布声明表示，联合国虽乐见伤亡人数下降，但「仍认为平民受害程度令人震惊且无法接受」。

声明中承认各方已经宣布「将致力减少平民伤亡人数，但认为这些努力还不够」。

联合国阿富汗援助团同时表示，美国及支持阿富汗政府部队造成的死亡人数，已连续第2季超过民兵组织塔利班（Taliban）及其他叛乱团体杀害的人数。

在2019上半年，包含美军的亲政府部队已经夺走717名平民生命，相较去年同期增加了31%。

多数伤亡源自于美国及阿富汗空袭，而这些空袭是是为了支援地面的国家武力。

几个月来美国领导推动和谈，希望和阿富汗民兵组织塔利班达成和平协议，料将以外国势力退出阿富汗换取多项安全保障，但这段期间血淋淋的伤亡数字持续攀升。

联合国阿富汗援助团表示，在所有伤亡的阿富汗平民中，孩童几乎占1/3，包含327人丧生及880人受伤。

联合国纪录显示，去年是阿富汗伤亡最惨的一年，至少3804名平民因战争丧生，其中包含927名孩童。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting 您感兴趣的话题，或许就是我们下一篇报道的选题