此内容发布于2020年4月16日 上午1:35

（法新社纽约16日电） 美国肉品加工厂陆续传出员工染上2019冠状病毒疾病（COVID-19）甚至病故的消息而陆续关闭，让消费者采买食肉品的选项也可能受限。

全球规模数一数二的肉品加工制造商泰森食品（Tyson Foods）今天表示，他们美国爱阿华州厂有两名员工因2019冠状病毒疾病（COVID-19）及相关并发症过世。

泰森食品公司发布声明说，过世的两名员工为爱阿华州哥伦布章克申（Columbus Junction）工厂人员。

泰森食品本月6日已关闭这座猪肉工厂，当时对外表示是因厂内有超过20例确诊病例。

这间猪肉工厂至今仍维持关闭。

此外，全球最大猪肉加工商史密斯菲尔德食品公司（Smithfield Foods）日前也因南达科他州的猪肉工厂有238名员工染疫，将无限期关闭，影响全美4至5%的产量。这家公司警告，疫情大流行期间可能出现肉类供应短缺。

除了泰森和史密斯菲尔德，全球最大肉类生产商JBS在宾州和科罗拉多州的屠宰场也都暂时停业。

北美肉品协会（North American Meat Institute）首长波兹（Julie Anna Potts）说：「少数几家设施关闭，有些是暂时性的。另有工厂减班或将产能放慢。」

美国农业部表示，杂货店肉品存货可能会暂时处于低点，但不会有大规模供应中断的问题。

然而，对肉农来说，他们饲养的猪只如今无处可送，数量累积愈来愈多，将迫使他们做出悲情选择。

威斯康辛州一名猪农说：「酪农可以把牛奶倒掉，果菜农夫可以倾倒蔬果，猪农养的猪却无处可放。」

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram